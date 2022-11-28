"إغاثي الملك سلمان" يختتم دورة الزراعة المُراعية للتغذية في عدن

اُختتمت أمس في عدن الدورة التدريبية الخاصة بالزراعة المُرَاعية للتغذية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع المساعدات الطارئة لسبل العيش للسكان المتضررين من النزاع وفيروس كورونا، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن.
واستفاد من الدورة 32 مشاركة من مديريات المقاطرة والقبيطة وتبن وحالمين بمحافظة لحج، حيث تلقين خلالها مهارات تدريب المزارعين على المعارف والمفاهيم لتنمية القدرات في مجال الزراعة المراعية للتغذية بهدف الحد من مخاطر سوء التغذية.
ويهدف مشروع المساعدات الطارئة لسبل العيش للسكان المتضررين من النزاع وفيروس كورونا، إلى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي لـ 24.030 أسرة متضررة في محافظتي لحج والضالع، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي لهم.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 101 طن و650 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.700 فرد.
جاء ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.