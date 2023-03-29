"جيني" ترعى "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة في عدد من مدن المملكة

رعت شركة "جيني"، من خلال "تطبيق جيني للمشاوير"، برنامج "إفطار صائم"، الذي ينفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها الاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرق الرئيسية والإشارات على مدار شهر رمضان.
ويسعى البرنامج إلى التقليل من نسبة الحوادث على الطرق، خاصة قبل وقت الإفطار.
وتم التوزيع في عدد من مدن المملكة؛ بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، التي يشارك فيها أكثر من 350 محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم لخروج البرنامج بصورة احترافية عالية المستوى.
وتأتي رعاية "جيني" لهذه المبادرة من منطلق اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبي الاحتياجات والمتطلبات.