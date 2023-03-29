"جيني" ترعى "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة في عدد من مدن المملكة

وتم التوزيع في عدد من مدن المملكة؛ بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، التي يشارك فيها أكثر من 350 محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم لخروج البرنامج بصورة احترافية عالية المستوى.