بالفيديو.. ولي العهد: بعد عامين نحتفل بمرور 300 عام على تأسيس الدولة السعودية

شهدت الساعات الماضية تصريحًا لافتًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث أكد أن الولايات المتحدة تقترب من الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيسها، فيما تستعد المملكة بعد عامين للاحتفال بمرور 300 عام على تأسيس الدولة السعودية.
وأوضح سمو ولي العهد أن العلاقات السعودية–الأمريكية تمتد جذورها إلى ما يقارب تسعة عقود، منذ اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بالملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، والذي أسّس لمرحلة مفصلية في بناء الدولة السعودية الحديثة وترسيخ الشراكة بين البلدين.
وجاء تصريح سموه ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة، والتي تتضمن ملفات سياسية واقتصادية وتنموية، تعكس متانة العلاقات الثنائية وتطورها المستمر.