بالفيديو.. ولي العهد: بعد عامين نحتفل بمرور 300 عام على تأسيس الدولة السعودية

شهدت الساعات الماضية تصريحًا لافتًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث أكد أن الولايات المتحدة تقترب من الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيسها، فيما تستعد المملكة بعد عامين للاحتفال بمرور 300 عام على تأسيس الدولة السعودية.