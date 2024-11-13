"الحافظ" مرشح لتمثيل آسيا في لجنة الامتثال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية

ويهدف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية الذي انضمّت له المملكة عام 2007، إلى الإسهام في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التقنية الحيوية الحديثة.