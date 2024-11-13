"الحافظ" مرشح لتمثيل آسيا في لجنة الامتثال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية

أعلن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي "COP"، عن ترشيح الأستاذ الدكتور يوسف بن صالح الحافظ نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتمثيل قارة آسيا في لجنة الامتثال الدولية لبرتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية للكائنات الحية المحورة وراثيًا.
ويأتي ترشيح الدكتور "الحافظ" في لجنة الامتثال الدولية المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي؛ نظير خبرته الواسعة في مجالات التنوع الأحيائي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والتحوير الوراثي.
ويجسد هذا الترشيح مكانة المملكة دوليًا، من خلال التزامها بالحفاظ على البيئة وحفظ التنوع الأحيائي واستدامته، ودعمها لإستراتيجيات البيئة والتقنية الحيوية.
ويهدف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية الذي انضمّت له المملكة عام 2007، إلى الإسهام في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التقنية الحيوية الحديثة.