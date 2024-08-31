مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض

وتسعى اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر لإخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، ولا سيما أنه سيشهد تواجد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، كما أن اللجنة أعلنت عن إطلاق جوائز قيمة للمشاركين في المؤتمر، مؤكدة أن الإعلان عن الفائزين سيتم بعد تقييم الأوراق البحثية المقدمة من لجنة التحكيم في ختام فعاليات المؤتمر، الذي يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة، ودعت اللجنة الراغبين بالمشاركة في المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.