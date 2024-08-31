مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض " 3rd International Nursing Conference"، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 19 سبتمبر 2024م، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ويشارك فيه "20" متحدِّثًا من الخبراء من داخل وخارج المملكة، وسيقدمون من خلاله ما يزيد على "20" محاضرة وحلقة نقاشية، وورشتَيْ عمل.
وسيناقش هذا المؤتمر عدة محاور؛ أبرزها التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتخصص، إضافة إلى التحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطور التكنولوجي، والبحث عن الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، وسبل رفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية للتخصص في ظل رؤية المملكة 2030.
كما أنّ هذه النسخة من المؤتمر تكتسب أهمية خاصة؛ لما تمثله من فرصة تعليمية مميزة للكوادر التمريضية بكافة مستوياتها، والطلاب في كليات التمريض، وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية؛ لتحديث معارفهم والخروج برؤى جديدة تسهم في رفع جودة الرعاية التمريضية.
وتسعى اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر لإخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، ولا سيما أنه سيشهد تواجد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، كما أن اللجنة أعلنت عن إطلاق جوائز قيمة للمشاركين في المؤتمر، مؤكدة أن الإعلان عن الفائزين سيتم بعد تقييم الأوراق البحثية المقدمة من لجنة التحكيم في ختام فعاليات المؤتمر، الذي يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة، ودعت اللجنة الراغبين بالمشاركة في المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لقطاع التدريب والتعليم والتأهيل، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز للكوادر التمريضية، وصولًا إلى خدمات متقدمة ورعاية صحية أفضل.