"طقس العرب": توقعات الأمطار ليوم الخميس والمناطق المشمولة بها

وفي التفاصيل تشير آخر التوقعات إلى استمرار تأثر كل من: (جازان، وعسير، والباحة) بالأمطار الموسمية يوم الخميس، ويُتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية؛ فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير، أما الباحة فتكون الفرصة أضعف، والله أعلم.