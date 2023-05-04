"طقس العرب": توقعات الأمطار ليوم الخميس والمناطق المشمولة بها

التوقعات الجوية الأخيرة الصادرة عن كادر التنبؤات، تفيد باستمرار تجدد الأمطار المحلية على مرتفعات جنوب غرب المملكة يوم الخميس.
وفي التفاصيل تشير آخر التوقعات إلى استمرار تأثر كل من: (جازان، وعسير، والباحة) بالأمطار الموسمية يوم الخميس، ويُتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية؛ فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير، أما الباحة فتكون الفرصة أضعف، والله أعلم.
يُذكر أن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرض بشكل يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة.