المرتبة الأولى لطلاب وطالبات "خيركم" في مسابقة خادم الحرمين الشريفين

يذكر أن الطلاب والطالبات الفائزين من خيركم هم، عبدالقادر بن مروان صقعه، وفاز بالمركز الأول في الفرع الثالث (حفظ القرآن كاملاً مع حسن الآداء والتجويد)، رويدة أنس زرعة وتوجت بالمركز الأول في الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد)، أماني شايع الحارثي، وتوجت بالمركز الأول في الفرع الخامس (حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد)، هبة ماجد الصفدي وحصلت على المركز الثاني في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير)، نهى إقبال إسماعيل، وحصلت على المركز الثالث في الفرع الرابع (حفظ 20 جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد).