"الصحة" تُعلن بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق "صحتي"

أعلنت وزارة الصحة عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية وبدء تقديمه من خلال حجز موعد في تطبيق "صحتي"، ابتداءً من اليوم عبر خدمة "لقاح الإنفلونزا الموسمية"، مؤكدة أن اللقاح أثبت قدرته -بفضل الله- على تقليل شدة الإصابات، وخفض الحاجة إلى العناية المركزة، والوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.