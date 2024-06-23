"موانئ" توقع عقدًا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة

ويأتي العقد في إطار جهود "موانئ" لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام، يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء، ويسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل؛ بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين "موانئ" و"ريڤايڤا" من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما يزيد من إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميًّا.