الطرح الثانوي للأسهم العادية غدًا.. "المطير": الشراء في أسهم أرامكو فرصة للمستثمر طويل الأجل

أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور سعود المطير أن اكتتاب الأفراد في طرح "أرامكو" الثانوي، كبير جدا مقارنة بالاكتتابات الخمس السابقة، ويعتبر اكتتاب مؤسساتي بالدرجة الأولى، وشريحة الأفراد لن تحظى سوى بكمية قليلة حوالي 154 مليون سهم، بينما كان في الاكتتاب السابق 2019 نصيب الأفراد قرابة 33% من الطرح، أي قرابة مليار سهم.
وأضاف المطير، أن الشراء في السهم فرصة لمن هو مستثمر طويل الأجل ينتظر التوزيعات وارتفاع القيمة السوقية للسهم.
ولفت في حديثه للإخبارية إلى أن سعر السهم في أرامكو ما زال متماسكًا والضغط على أرامكو أقل من المتوقع فعليًا.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت أرامكو عن بدء عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في شركة أرامكو السعودية.
ووفق ما نشرته "أرامكو" - قبل قليل: تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد المؤهلين اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 3 يونيو 2024م (تمام الساعة 9 صباحاً بتوقيت السعودية) وحتى 5 يونيو 2024م (تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية).