الطرح الثانوي للأسهم العادية غدًا.. "المطير": الشراء في أسهم أرامكو فرصة للمستثمر طويل الأجل

أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور سعود المطير أن اكتتاب الأفراد في طرح "أرامكو" الثانوي، كبير جدا مقارنة بالاكتتابات الخمس السابقة، ويعتبر اكتتاب مؤسساتي بالدرجة الأولى، وشريحة الأفراد لن تحظى سوى بكمية قليلة حوالي 154 مليون سهم، بينما كان في الاكتتاب السابق 2019 نصيب الأفراد قرابة 33% من الطرح، أي قرابة مليار سهم.