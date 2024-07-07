"الصحة" تعاقب ممارساً صحياً انسحب من مناوبته المحددة بالمستشفى دون عذر

كشفت وزارة الصحة عن معاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك تأديبياً بشطب اسمه من سجل المرخص لهم، وعدم جواز التقديم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وغرامة مالية مقدارها 20,000 ريال تودَع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة تتمثل في قيام الممارس الصحي المدعى عليه بالانسحاب من مناوبته المحددة من جدول المناوبات بالمستشفى بلا عذر مقبول.