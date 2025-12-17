شراكة طويلة الأجل بين جامعة الملك سعود والدرعية لتطوير 552 ألف متر مربع

وقّعت جامعة الملك سعود، ممثلةً بشركة "وادي الرياض" الذراع الاستثماري للجامعة، اتفاقية إيجار طويلة الأجل مع شركة "الدرعية"، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجامعة يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك دعمًا للشراكات التنموية والاستثمارية بعيدة المدى. ووقّع الاتفاقية من طرف الجامعة سعادة رئيس الجامعة المكلّف، رئيس مجلس إدارة شركة "وادي الرياض" أ.د. علي بن محمد مسملي.
ونصّت الاتفاقية على استئجار شركة "الدرعية" من جامعة الملك سعود أرضًا بمساحة 552 ألف متر مربع، ولمدة 70 عامًا، لتطوير المنطقة الواقعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الدرعية – المنطقة الثانية (D2)، بما يتوافق مع المخطط الشامل للمشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المنطقة كجزء من المخطط العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الجامعة من خلال نموذج استثماري مستدام، ودعم اقتصاد المعرفة عبر شراكة تجمع بين جهة تطوير وطنية وذراع جامعي استثماري، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والمشاريع التنموية الكبرى، ويسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في مجالي التنمية الحضرية والاقتصادية.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الجامعة أن هذه الاتفاقية تعكس التوجّه الاستراتيجي للجامعة نحو تعظيم الأثر من أصولها، وتفعيل شراكات نوعية طويلة الأجل مع مشاريع وطنية كبرى، بما يدعم استدامتها المالية، ويكرّس دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية، ويواكب تطلعاتها نحو التميّز العالمي.
من جهته، أوضح أ.د. علي بن محمد مسملي أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في الاستثمار، وتضمن الاستدامة المالية للجامعة، وتُعظم من قيمة أصولها، كما تُحقق مستهدفات تنموية طموحة للطرفين.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير الدرعية، وتعكس تكامل الجهود بين الجهات التطويرية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين مشاريع حضرية مستدامة ذات قيمة اقتصادية ومعرفية طويلة الأجل.
وتُعد الاتفاقية امتدادًا لسلسلة من المشاريع والعقود التي أعلنتها شركة الدرعية خلال عام 2025، والتي شملت تطوير أصول ثقافية وحضرية كبرى، مثل دار الأوبرا الملكية، و"أرينا الدرعية"، والمنطقة التجارية في ميدان الدرعية، ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع.