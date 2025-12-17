شراكة طويلة الأجل بين جامعة الملك سعود والدرعية لتطوير 552 ألف متر مربع

وقّعت جامعة الملك سعود، ممثلةً بشركة "وادي الرياض" الذراع الاستثماري للجامعة، اتفاقية إيجار طويلة الأجل مع شركة "الدرعية"، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجامعة يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك دعمًا للشراكات التنموية والاستثمارية بعيدة المدى. ووقّع الاتفاقية من طرف الجامعة سعادة رئيس الجامعة المكلّف، رئيس مجلس إدارة شركة "وادي الرياض" أ.د. علي بن محمد مسملي.