ختام "هاكاثون البرمجيات الحرة 2025" بمشاركة 145 متسابقًا في الرياض

وشهد الهاكاثون مشاركة أكثر من 145 متسابقًا شكلوا 45 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منها 20 فريقًا إلى النهائيات، بمشاركة 19 جهة تعليمية، بهدف تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز استخدام البرمجيات الحرة في مختلف القطاعات.