ختام "هاكاثون البرمجيات الحرة 2025" بمشاركة 145 متسابقًا في الرياض

شهدت العاصمة الرياض ختام "هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر Saudi Open Source 2025"، الذي نظمته الكلية التقنية الرقمية للبنات بالتعاون مع إدارة التحول الرقمي وهيئة الحكومة الرقمية، ضمن فعاليات "ليالي التقنية" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
جاءت الفعالية بالتزامن مع تدشين الحملة الثالثة لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني تحت شعار "نُدرّب ونُقرّب".
وشهد الهاكاثون مشاركة أكثر من 145 متسابقًا شكلوا 45 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منها 20 فريقًا إلى النهائيات، بمشاركة 19 جهة تعليمية، بهدف تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز استخدام البرمجيات الحرة في مختلف القطاعات.
وأسفرت النتائج في مسار الجامعات عن فوز فريق "سحابي" من جامعتي الأمير سلطان والملك عبدالعزيز بالمركز الأول، فيما حصل فريق "بُعد" من جامعة اليمامة على المركز الثاني.
وفي مسار التدريب التقني، حقق فريق "فهرس" من الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات المركز الأول، بينما حلّ فريق "EcoMind" من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في المركز الثاني.
وتضمّنت فعالية "ليالي التقنية" أركانًا تفاعلية استعرضت مشاريع وابتكارات تقنية من تنفيذ شباب وشابات الوطن، إلى جانب التعريف ببرامج المؤسسة ومساراتها التدريبية. كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات متخصصة لدعم مواءمة مخرجات التدريب مع سوق العمل.
يأتي تنظيم الفعالية ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز الإقبال على التدريب، كجزء من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.