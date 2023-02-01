بالقسطرة الوريدية.. زراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران

وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، قرَّرَ الفريق الطبي إجراء عملية زراعة المنظم الحديث عالميًّا، والذي لا يتطلب أي أسلاك للعمل، على عكس أجهزة تنظيم القلب الاعتيادية، وهو ما يقدم التناغم الأذيني البطيني لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطراب نبض القلب بحجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم كبسولة دواء.