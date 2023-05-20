"آل الشيخ" يزور معهدَ محمد السادس لتكوين الأئمة بالرباط ويثمّن دوره الدعوي

من جانبه أعرب مدير معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الدكتور عبدالسلام الأزعر، عن تشرُّفه بزيارة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للمعهد، مشيرًا إلى ان هذه الزيارة تعتبر دعمًا معنويًّا كبيرًا ليزداد عمل المعهد في تعليم الطلبة وتكوينهم في خدمة الإسلام والمسلمين.