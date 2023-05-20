"آل الشيخ" يزور معهدَ محمد السادس لتكوين الأئمة بالرباط ويثمّن دوره الدعوي

زار وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ معهدَ محمد السادس لتكوين الأئمّة والمرشدين والمرشدات بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن برنامج زيارته الحالية التي جاءت بناءً على الدعوة المقدّمة له من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي.
وكان في استقبال آل الشيخ: مدير المعهد عبدالسلام الأزعر، والكاتب العام للمعهد عبدالحميد السعيدي، ورافقه عدد من المسؤولين بالوزارتين.
واطّلع آل الشيخ، خلال الزيارة، على تجربة المملكة المغربية في تكوين وإعداد الأئمّة والمرشدين والمرشدات، كما تجوّل في القاعات الدراسية ومكتبة المعهد، واطّلع على أبرز المؤلّفات، واستمع إلى شرح عن تاريخ المعهد ومراحله التاريخية، وأبرز إنجازاته وأعماله والخدمات التي يقدّمها.
وأثنى خلال لقائه بالمسؤولين عن المعهد، على الجهود التي يقدّمها في تكوين وتطوير الأئمّة والمرشدين والمرشدات، وتمكينهم من نشر المناهج الصحيحة، وإعدادهم الإعداد الجيد لحمل رسالة المسجد؛ وهي تبليغ الدين الصحيح والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.
وأكّد على أهمية الرسالة التي تحملها مثل هذه المعاهد في بيان قيم الإسلام الصحيحة، التي تدعو للرحمة والتسامح والتعايش، ومحاربة الغلوّ والتطرف والكراهية.
من جانبه أعرب مدير معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الدكتور عبدالسلام الأزعر، عن تشرُّفه بزيارة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للمعهد، مشيرًا إلى ان هذه الزيارة تعتبر دعمًا معنويًّا كبيرًا ليزداد عمل المعهد في تعليم الطلبة وتكوينهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
رافق "آلَ الشيخ" خلال الزيارة، القائمُ بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية معيض السلمي، ووكيلُ الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي، وعدد من مسؤولي الوزارة.