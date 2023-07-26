وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بمسمّى مدرس لغة إنجليزية.. وهذه هي الشروط

وحدّدت الجامعة عددًا من الشروط للتقدم؛ وهي: أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير، ولا يشترط الخبرة السابقة، وألّا يقلّ التقدير العام عن جيد جدًّا "إذا كان حاصلًا عليها من جامعة تمنحها تقديرًا"، وأن يكون حاصلًا على درجة "6.5" في الأيلتس الأكاديمي "IELTS Academic"، وعلى ألّا تقلّ درجة كل مهارة عن "6" أو ما يعادله في اختبار التوفل عبر الإنترنت "TOEFL iBT"، وألّا يكون المتقدم مرتبطًا بوظيفة حكومية أثناء التقديم، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في حال الترشح.

