بحضور خبراء ومختصّين.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في الخبر

اختتمت الهيئةُ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية؛ جولةَ التجارة الإلكترونية في محافظة الخبر بمركز دعم المنشآت، بحضور عدد من الخبراء والمختصّين في مجال التجارة الإلكترونية.
وهدفت الفعالية إلى دعم روّاد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصّصة تقدّمها مجموعة من المختصّين؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها التجارة الإلكترونية.
وشهدت الجولةُ توقيعَ منشآت اتفاقيتَيْ تعاون مع منصة المخازن الإلكترونية، وشركة "Paydo"؛ بهدف دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية.
وتضمّنت الجولةُ كلمةَ مجلس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الإلكترونية، وأهميتها في القطاعات الحكومية المختلفة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمّ خلالها مناقشةُ التحدّيات التي قد تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، وتقديم الحلول المناسبة للتغلُّب عليها.
وشهدت الجولةُ تقديمَ برامج تدريبية متنوّعة في عدة مجالات وموضوعات متنوعة حول عالم التجارة الإلكترونية، والعديد من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال من قبل مختلف الجهات المشاركة في الجولة، بالإضافة إلى تواجد عدد من المستشارين لتقديم المشورة والدعم لرواد الأعمال والمستفيدين.