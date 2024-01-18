بحضور خبراء ومختصّين.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في الخبر

وتضمّنت الجولةُ كلمةَ مجلس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الإلكترونية، وأهميتها في القطاعات الحكومية المختلفة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمّ خلالها مناقشةُ التحدّيات التي قد تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، وتقديم الحلول المناسبة للتغلُّب عليها.