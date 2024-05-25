لقاءات مثمرة وفرص وإشادة.. لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الكوسوفية في بريشتينا

ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الكوسوفية في مجلس الشورى خلال الزيارة، رئيس اللجنة عضو المجلس خالد بن محمد البواردي؛ و كلا من الأعضاء: الدكتور خالد بن محمد السيف، والدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، والمهندس عباس بن أحمد هادي، والدكتور علي بن أحمد القرني، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي، والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس.