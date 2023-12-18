بنده تفتتح فرعين جديدين في الرياض ونجران

أعلنت شركة بنده للتجزئة عن افتتاح فرعين جديدين لأسواق بنده وهايبر بنده في كل من مدينة الرياض ونجران خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الشركة بأن تكون دائماً أقرب لعملائها مع الحرص على خلق تجربة تسوق سهلة وممتعة توفر كافة ما يحتاجه المستهلك من عروض مميزة وحصرية. تم تصميم الفروع الجديدة ضمن مفهوم تطوير تجربة العملاء والذي يستهدف تحديث وتطوير أسواق بنده والذي حصد جائزة أفضل تصميم للأسواق في اسيا 2023، بهدف تمكين العملاء من الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة وفريدة من نوعها، إلى جانب ما تشتهر به بنده من أسعار تنافسية بالإضافة لخصومات حصرية وخاصة لأعضاء برنامج الولاء "بنده بلس".