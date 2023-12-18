بنده تفتتح فرعين جديدين في الرياض ونجران

أعلنت شركة بنده للتجزئة عن افتتاح فرعين جديدين لأسواق بنده وهايبر بنده في كل من مدينة الرياض ونجران خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الشركة بأن تكون دائماً أقرب لعملائها مع الحرص على خلق تجربة تسوق سهلة وممتعة توفر كافة ما يحتاجه المستهلك من عروض مميزة وحصرية. تم تصميم الفروع الجديدة ضمن مفهوم تطوير تجربة العملاء والذي يستهدف تحديث وتطوير أسواق بنده والذي حصد جائزة أفضل تصميم للأسواق في اسيا 2023، بهدف تمكين العملاء من الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة وفريدة من نوعها، إلى جانب ما تشتهر به بنده من أسعار تنافسية بالإضافة لخصومات حصرية وخاصة لأعضاء برنامج الولاء "بنده بلس".
تتميز هذه الفروع الحديثة بمستوى متطور من خدمة العملاء وأنواع متعددة من المنتجات الطازجة وغيرها من الخدمات العصرية التي تم توفيرها على مستوى عالمي. كما يمكن للعملاء الآن الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات التجميلية والعضوية، وتذوّق المنتجات الطازجة التي يقوم بإعدادها وتقديمها فريق مختص ذو معايير عالية.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الأستاذ بندر حموه أن الفروع الجديدة تأتي بالمفهوم الحديث الذي طوّرته الشركة لخلق تجربة تسوق فريدة لعملائها داخل أسواقها، وجاري تطبيقه في أسواقها في إطار تطبيق هدف بنده في حرصها على الشراكة مع عملائها والمجتمع من أجل تجربة تسوق رائدة وعالمية. كما أشار أن الشركة ستواصل تطوير تجربة التسوق بناءً على إدراكها لأهمية مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة والمجتمع، والعمل على تلبية احتياجات العملاء المختلفة بما يتناسب ويتوافق مع متطلبات برنامج جودة الحياة الذي تضمنته رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الفروع الجديدة لبنده تقع في حي المؤنسية بمدينة الرياض، فيما يقع فرع مدينة نجران في نجران بارك مول في حي الخالدية.
والجدير بالذكر أن شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 15,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في أكثر من 185 فرعًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.
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