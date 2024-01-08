تمديد إقامة "وندر جاردن" في موسم الرياض.. حتى 28 يناير الجاري

وشهدت المنطقة منذ افتتحها في نوفمبر الماضي، إقبالاً كبيرًا من الزوار، لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجر اً و26 مطعمًا، وما يزيد عن 60 عرضًا مسرحيًا ومتجولًا.