سباق الملواح 2025 يختتم أشواطه الستة بمشاركة 200 صقّار

وأُقيمت منافسات السباق على مدى ستة أيام، تُوّج خلالها 60 فائزًا بجوائز مالية بلغ مجموعها 600 ألف ريال، حيث نال الفائز بالمركز الأول 25 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، والثالث 15 ألف ريال، والرابع 10 آلاف ريال، والخامس 7 آلاف ريال، والسادس 5 آلاف ريال، فيما حصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على 4 آلاف و500 ريال لكل منهم.