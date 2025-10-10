سباق الملواح 2025 يختتم أشواطه الستة بمشاركة 200 صقّار

أُسدِل الستار اليوم على سباق الملواح 2025، إحدى أبرز الفعاليات المصاحبة لـمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، والذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة نحو 200 صقّار.
واختُتم السباق بشوط "جير بيور فرخ" الذي شهد منافسة قوية بين 24 صقّارًا، حيث تُوّج الفائزون بعد أداء لافت، وحقق بدر بن سيف السبيعي المركز الأول بصقره (GB2)، فيما جاء عبدالعزيز آل جلبان في المركز الثاني بصقره (طويق)، وحلّ يوسف بن فهد الشمري ثالثًا بصقره (غيث).
وأُقيمت منافسات السباق على مدى ستة أيام، تُوّج خلالها 60 فائزًا بجوائز مالية بلغ مجموعها 600 ألف ريال، حيث نال الفائز بالمركز الأول 25 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، والثالث 15 ألف ريال، والرابع 10 آلاف ريال، والخامس 7 آلاف ريال، والسادس 5 آلاف ريال، فيما حصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على 4 آلاف و500 ريال لكل منهم.