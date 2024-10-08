"أمير الشرقية" يدشن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت "استجابة 15"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت (استجابة 15)، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، وعدد من قيادات المركز.
وأطلق الأمير سعود بن نايف، عربة "سيل" المتنقلة لمراقبة البيئة البحرية باستخدام أحدث التقنيات مثل الطائرات المسيرة المتصلة بالعربة وغواصين لتقييم الأثر البيئي.
واستمع أمير المنطقة الشرقية لشرح مفصل حول الفرضية؛ بما في ذلك الأدوار المتعلقة بالجهات المشاركة في التمرين.
وثمّن دعم القيادة الرشيدة للأعمال البيئية بما يعكس اهتمامها بالإنسان ومكتسباته، والدور الحيوي الذي تلعبه في الحفاظ على ثروات الوطن واستقراره اجتماعيًّا ونموه اقتصاديًّا؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة.
ويهدف التمرين لتحقيق أقصى درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي تلوث بحري في شواطئ المملكة؛ وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.
وتشمل فرضية التمرين تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة الجهات ذات صلة بالمجالات المعنية بهذا التمرين.