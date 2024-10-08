"أمير الشرقية" يدشن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت "استجابة 15"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت (استجابة 15)، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، وعدد من قيادات المركز.