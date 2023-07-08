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سفارة السعودية في إسبانيا ترصد تعرض المواطنين لأشكال متنوعة من السرقة

دعتهم إلى ضرورة الحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية
سفارة السعودية في إسبانيا ترصد تعرض المواطنين لأشكال متنوعة من السرقة

كشفت السفارة السعودية في إسبانيا، أنها لاحظت سرقات متنوعة ومتعددة للمواطنين السعوديين هناك، ودعتهم إلى ضرورة الحذر والتواصل مع السفارة والقنصلية، ومتابعة التنبيهات في الموقع التابع لها.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي: لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تَعَرُّض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالًا وطرقًا متنوعة؛ وعليه تدعو السفارةُ المواطنين القادمين للاستمتاع في الإجازة في إسبانيا، إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة.

وأضافت: كما تأمل السفارة من جميع المواطنين القادمين إلى إسبانيا، الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة: ‏‪ ‏‪embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR

وأكدت أنه عند طلب المساعدة، وفي حالات الطوارئ يرجى الاتصال على:

‏‫مدريد:

‏- هاتف السفارة:

‏0034913834300

‏- جوال شؤون السعوديين:

‏0034672538005

‏0034690011111

مالقا:

‏- هاتف القنصلية العامة:

‏0034952216876

‏- جوال شؤون السعوديين:

‏0034686666333

إسبانيا
السفارة السعودية في إسبانيا

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