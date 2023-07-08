سفارة السعودية في إسبانيا ترصد تعرض المواطنين لأشكال متنوعة من السرقة

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي: لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تَعَرُّض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالًا وطرقًا متنوعة؛ وعليه تدعو السفارةُ المواطنين القادمين للاستمتاع في الإجازة في إسبانيا، إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة.

وأضافت: كما تأمل السفارة من جميع المواطنين القادمين إلى إسبانيا، الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة: ‏‪ ‏‪embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR