وزير الحج والعمرة يعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية المصري

وأوضح وزير الحج والعمرة، أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضمن الجهود المستمرة بين البلدين لتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة بطمأنينة ويسر، لافتاً النظر إلى التسهيلات المتعددة التي تتيحها الجهات المعنية في المملكة لاستقبال المعتمرين من جميع أنحاء العالم.