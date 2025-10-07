"الكهموس" يلتقي مسؤولين دوليين في جدة لتعزيز التعاون بمكافحة الفساد العابر للحدود

على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، الذي تستضيفه المملكة في محافظة جدة، التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، يوم أمس الثلاثاء، بعددٍ من كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في الفعالية.
وتضمنت اللقاءات شخصيات رفيعة من عدة دول، من بينها النائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والنائب العام لدولة قطر الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، ووزير العدل اللبناني عادل أمين نصار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي. كما التقى وزير العدل المصري عدنان فنجري أبو جبل حسين، والنائب العام محمد شوقي فتحي عياد، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سعيد حسين خليل. وشملت اللقاءات أيضًا رئيس المكتب الوطني للمساءلة في باكستان نذير أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد في المغرب محمد بنعليلو.
وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونظيراتها في الدول والمنظمات المشاركة، بما يعزز الجهود الإقليمية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد العابر للحدود. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المملكة والدول الأعضاء في المحافل الدولية، خاصة في قضايا سيادة القانون، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك.
وأشاد الكهموس بمشاركة الضيوف في أعمال الاجتماع، معربًا عن تقديره لتعاونهم، وتطلعه إلى مزيد من التكامل والتنسيق في سبيل التصدي الفعال لتحديات الفساد، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في المنطقة.