"الكهموس" يلتقي مسؤولين دوليين في جدة لتعزيز التعاون بمكافحة الفساد العابر للحدود

وتضمنت اللقاءات شخصيات رفيعة من عدة دول، من بينها النائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والنائب العام لدولة قطر الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، ووزير العدل اللبناني عادل أمين نصار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن الدكتور مهند علي إبراهيم حجازي. كما التقى وزير العدل المصري عدنان فنجري أبو جبل حسين، والنائب العام محمد شوقي فتحي عياد، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سعيد حسين خليل. وشملت اللقاءات أيضًا رئيس المكتب الوطني للمساءلة في باكستان نذير أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد في المغرب محمد بنعليلو.