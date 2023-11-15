بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ التقى الأميرُ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم؛ فخامةَ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.