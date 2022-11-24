"الشؤون الصحية بالحرس الوطني": مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة مستمرة بتقديم الخدمات

نفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ما تم تداوله بشأن توقف الخدمة في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة صباح أمس الخميس.
وقالت في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ صباح اليوم (أمس) الخميس؛ فقد تعرضت على إثرها بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة لدخول المياه، وتم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ".
وأشارت إلى أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين، ولم تسجل إصابات -ولله الحمد-.
ولفتت إلى أن المدينة الطبية مستمرة في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى.