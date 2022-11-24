"الشؤون الصحية بالحرس الوطني": مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة مستمرة بتقديم الخدمات

وقالت في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ صباح اليوم (أمس) الخميس؛ فقد تعرضت على إثرها بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة لدخول المياه، وتم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ".