10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.