10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (تبوك وحائل والباحة والقصيم والشمالية والمدينة المنورة وجازان ومكة المكرمة وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع والعيص والحناكية والمهد والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعأرضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي وقرية العليا، فيما تشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة وسيولاً، تستمر حتى الساعة منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة، وسيولاً، وتساقُط البرد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد تيماء أمطارًا غزيرة حتى الثالثة فجرًا.