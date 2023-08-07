نجاح ولادة عالية الخطورة لمصابة بثقب في القلب بالأسياح

استطاع فريق طبي بقسم النساء والولادة في مستشفى الأسياح العام، إجراء ولادة طبيعية عالية الخطورة لسيدة تعاني وجود ثقب في القلب.
وأوضحت وزارة الصحة، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في المراحل الأخيرة من الحمل، وكانت في حالة ولادة طبيعية، وتم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لها، إضافة إلى عمل مناظرة وتخطيط لقلب الأم.
وبيّنت أنه تم تنويم المريضة في غرفة الولادة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، والمتابعة المستمرة عن طريق قياس تخطيط الجنين، وتسجيل العلامات الحيوية، وإجراء الفحص اللازم مع إعطائها الأدوية العلاجية، وعمل الاحترازات الطبية الضرورية لها حتى لا تحدث انتكاسة صحية وفشل في عضلة القلب.
وقالت "الصحة" إن ولادة الأم المصابة بثقب في القلب تمّت بشكل طبيعي دون أي مضاعفات لصحة الأم أو المولود، وقد غادرا المستشفى وهما بصحة جيدة.