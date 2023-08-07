نجاح ولادة عالية الخطورة لمصابة بثقب في القلب بالأسياح

وبيّنت أنه تم تنويم المريضة في غرفة الولادة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، والمتابعة المستمرة عن طريق قياس تخطيط الجنين، وتسجيل العلامات الحيوية، وإجراء الفحص اللازم مع إعطائها الأدوية العلاجية، وعمل الاحترازات الطبية الضرورية لها حتى لا تحدث انتكاسة صحية وفشل في عضلة القلب.