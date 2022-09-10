استمرت "12" ساعة.. جراحة دقيقة لاستئصال ورم فموي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي

وتكلّلت العملية بفضل الله بالنجاح، وتم تحويل المريضة إلى العناية المركزة التي أمضت فيها نحو "48" ساعة، قبل أن تُنقل إلى جناح الجراحة، وتحسن وضعها الصحي مع العناية الطبية الحثيثة، وفي اليوم الثالث للعملية عادت للتحرك وقضاء احتياجاتها اعتمادًا على نفسها، كما تم إغلاق فتحة القصبة الهوائية بمقدمة العنق " فتحة الرغامى"، وبعد مرور أسبوع من العملية غادرت المستشفى بحالة صحية ممتازة؛ حيث ذهب عنها كافة الأعراض التي كانت تشكو منها، كما أنها بدأت تتغذى على السوائل، وستعود لتناول الطعام بشكل طبيعي خلال أسبوعين.