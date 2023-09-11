‬تجارب استثنائية على الأبواب.. "كروز السعودية" تتعاون مع شركات رائدة عالميًا لتجهيز خط "أرويا كروز "

أعلنت شركة "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع شركات رائدة عالميًا في مجال تجهيز وتأهيل السفن السياحية، وهما «أم جي أم مارينMJM Marine » و«دي وايفDE Wave ».
يأتي ذلك ضمن حزمة من الاتفاقيات التي أبرمتها "كروز السعودية" مؤخرًا؛ بهدف تقديم تجارب استثنائية لركابها وخدمات عالية الجودة على متن سفينة "أرويا كروز".
وتُعرف شركة "إم جي إم مارين" بريادتها العالمية في مجال تجهيز السفن السياحية، ويتضمن نطاق عملها على متن سفينة «أرويا كروز» بموجب هذه الاتفاقية تحديث الكبائن والأجنحة الحالية، وإنشاء مرافق عديدة مخصصة للمطاعم والمتاجر والاستجمام.
كما ستعمل على إجراء التعديلات على هياكل الصلب، وتحديث التجهيزات الكهربائية والميكانيكية على متن السفينة، إلى جانب تصنيع وتركيب الأثاث والتشطيبات والأسقف والمقاعد.
وتعد شركة "دي وايف" من رواد المقاولين عالميًا المتخصصة في التجهيزات الداخلية لكل من السفن السياحية واليخوت الفاخرة.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تجهيز مناطق السطح العلوي لسفينة «أرويا كروز»، بما فيها الأجنحة الفاخرة الجديدة، والمرافق العامة، ومناطق التموين والضيافة، وستعمل الشركتان معًا بهدف تأهيل 98% من مرافق استضافة الركاب.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـشركة "كروز السعودية" لارس كلاسن أن الشركة تقدم تجارب استثنائية لركاب "أرويا كروز" من مرحلة التصميم، ومن خلال تعاوننا مع شركتين مرموقتين عالميًا في مجال تجهيز السفن البحرية.
وأكد التزام الشركة بتقديم تجارب لا تُنسى للركاب، متطلعًا لرؤية المعرفة والابتكار والشغف الذي ستضيفه كل من "إم جي إم مارين" و"دي وايف" إلى أول سفينة من خطوط أرويا كروز.
يُذكر أن "أرويا كروز" أطلقت في يونيو 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي توقعات الأسواق العربية، مع التركيز على ما يبحث عنه المواطنون والمقيمون والسياح الإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ويبدأ ذلك من الابتكار في تصميم الكبائن والأجنحة وصولًا إلى العناية الدقيقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.