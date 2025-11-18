السعودية تمضي نحو المستقبل.. شراكة نووية مع أمريكا وتوسّع في المعادن النادرة

تمثل الشراكة في الطاقة النووية المدنية مع الولايات المتحدة نقلة نوعية في مزيج الطاقة الوطني، حيث تتيح للمملكة إنتاج طاقة منخفضة الانبعاثات، وتُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع العمراني والمشروعات الكبرى كـ"نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر".