في باريس.. جمعية سعودية تحقق جوائز عالمية

وتعكس هذه الجوائز الجهود المستمرة التي يبذلها أفراد هذه المؤسسات في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة، وتؤكد أيضاً الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الإنسانية وغير الربحية في العالم، كما تعد هذه الجائزة حافزاً لزيادة الجهود المستمرة في المبادرات الإنسانية وخدمة المجتمع، وتحفيز بقية المنظمات غير الربحية على اتِّباع أفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي والإنساني.