"الربيعة": المملكة أسقطت مساعدات غذائية نوعية جواً على قطاع غزة

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أن المملكة العربية السعودية قامت بعملية الإسقاط الجوي لمساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية الهاشمية "الجيش العربي"، بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية، والذي تعذر من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع، مشيراً إلى أن المملكة قدّمت للأردن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مظلات وشبكات مخصّصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تزن 30 طناً، مبيناً أن المواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتميّز بأنها صالحة للاستخدام المباشر دون الحاجة إلى مواقد لتسخينها.