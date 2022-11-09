"الغطاء النباتي" يستعرض مبادراته في "منتدى ومعرض السعودية الخضراء" بشرم الشيخ

وكان المركز قد أطلق سبع مبادرات لتعزيز الغطاء النباتي في المملكة، وهي مبادرة إعداد دراسة لزراعة 10 مليارات شجرة، والإدارة والتنمية المستدامة للغابات، والحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي، وتنمية وتطوير الغطاء النباتي والحياة البرية في 50 منتزهًا وطنيًّا عبر زراعة 10 ملايين شجرة، وزراعة 7 ملايين شجرة بالمحميات الملكية، وإشراك القطاعين العام والخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة 58 مليون شجرة في الجهات التابعة لهما.