"دهانات الجزيرة" تدشّن موضة ألوان 2023 بعنوان "الطمأنينة"

قدّم الحفل الأستاذ محمد النحيت المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل الحفل كلمة من مدير عام تطوير الأعمال وعضو مجلس الإدارة في شركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ وائل بن محمد بن عبد الله الرميح، الذي عبّر عن سعادته وترحيبه بالحضور الكريم، وتحدث عن مجموعات الألوان التي تم اختيارها في دهانات الجزيرة، ليعلن إثر ذلك عن تدشين موضة ألوان 2023، أعقبه حديث للأستاذ عماد مرزوق عن قصة الألوان منذ القِدم، حيث بدأت من الرسم على الأحجار والكهوف والمعابد وتطورت آلية استخراج الألوان بعد ذلك من الزهور والأشجار، تلاه دعوة الحضور للتوجه إلى الأجنحة المخصصة للألوان والتي كانت محط أنظار الجميع في تلك الليلة على أنغام الموسيقار المعروف محمود سرور، الذي أمتع الحضور بمعزوفاته الموسيقية في أجواء شتوية مليئة بالطمأنينة، وبعد الاستمتاع بهذه الرحلة تمت دعوة الحضور إلى تناول طعام العشاء.