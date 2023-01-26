"دهانات الجزيرة" تدشّن موضة ألوان 2023 بعنوان "الطمأنينة"
أطلقت "دهانات الجزيرة" موضة ألوان 2023 خلال حفل أقيم في المدينة الرقمية بالرياض وتحديداً في المسرح الروماني المميز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عبد الله بن سعود بن مرشود الرميح، وكبار المهندسين والمعماريين من السعودية ومصر والأردن والخليج العربي، وكبار المطورين العقاريين في المنطقة، بالإضافة إلى موظفي الشركة، وعدد كبير من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
قدّم الحفل الأستاذ محمد النحيت المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل الحفل كلمة من مدير عام تطوير الأعمال وعضو مجلس الإدارة في شركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ وائل بن محمد بن عبد الله الرميح، الذي عبّر عن سعادته وترحيبه بالحضور الكريم، وتحدث عن مجموعات الألوان التي تم اختيارها في دهانات الجزيرة، ليعلن إثر ذلك عن تدشين موضة ألوان 2023، أعقبه حديث للأستاذ عماد مرزوق عن قصة الألوان منذ القِدم، حيث بدأت من الرسم على الأحجار والكهوف والمعابد وتطورت آلية استخراج الألوان بعد ذلك من الزهور والأشجار، تلاه دعوة الحضور للتوجه إلى الأجنحة المخصصة للألوان والتي كانت محط أنظار الجميع في تلك الليلة على أنغام الموسيقار المعروف محمود سرور، الذي أمتع الحضور بمعزوفاته الموسيقية في أجواء شتوية مليئة بالطمأنينة، وبعد الاستمتاع بهذه الرحلة تمت دعوة الحضور إلى تناول طعام العشاء.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح عن فخره بإطلاق موضة ألوان 2023 استمراراً لمسيرة الشركة على مر السنين في التطوير والعناية باختيار الألوان بما يتناسب مع أذواق العملاء، كما عبّر عن شكره وامتنانه لكبار المهندسين والمصممين والمعماريين على حضورهم وتشريفهم حفل التدشين.
يقوم خبراء الألوان في "دهانات الجزيرة" بالعديد من البحوث والاختبارات لاختيار الألوان بعناية فائقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير النفسي لهذه الألوان على أنفسنا وتفاعلنا معها، لذا، تم انتقاء الألوان وتقسيمها لأربع مجموعات هي: "التوازن" التي تعكس عبق الريف الجميل، ومن خلال بساطتها قادرة على أن تجلب الطمأنينة لعالمك، و"الصفاء" بألوانها الهادئة والمحاكية للطبيعة المنعشة والريفية الغنية، والثقة" حيث نستلهم من ألوانها الإحساس العالي بالذات والطمأنينة لتتغلب على كل ما يعيق سلامك وهدوءك، وأخيراً مجموعة "الاستمرارية" التي تلهمك القوة والعزيمة لمواصلة المسير وإكمال رحلة الطمأنينة.
حرصت "دهانات الجزيرة" في موضة ألوان 2023 "الطمأنينة" على تفعيل الخصائص النفسية المميزة لكل لون، فعند دمج الألوان في مجموعات تتمكن من إعطاء معانٍ أكثر عمقاً وجمالاً، وإدراكاً منها لتأثير الألوان على العين والنفس، فقد اختارت ألوان "موضة 2023" متميزة بخفتها ودفئها، لتذكرنا بضرورة أخذ ذلك الحيز من الاسترخاء الذي نحتاجه، لنصل بواسطتها نحو الهدوء والسلام، كما سعت لانتقاء الألوان التي تحاكي الطمأنينة الروحية، وتساعد في الوصول إلى السلام النفسي الذي يبحث عنه الإنسان المعاصر تحت وطأة العالم الرقمي الحديث.