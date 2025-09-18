كوكاكولا تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 بإطلاق عبوة احتفالية خاصة ومحدودة

وقالت غفران الدهيني، المدير العام لشركة كوكاكولا السعودية، تعليقًا على الإصدار الخاص باليوم الوطني السعودي: "يمثل اليوم الوطني السعودي فخر الوطن ومسيرته نحو التقدم. ويعكس شعار هذا العام "عزّنا بطبعنا" رؤية تتناغم مع التزام كوكاكولا بمواصلة النمو مع المملكة. وتُعد العبوة التي نقدمها بإصدار محدود رمزاً لقيمنا المشتركة وتطلعاتنا لمستقبل مزدهر. وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاماً، تنتج كوكاكولا منتجاتها بفخر في المملكة من خلال شركة كوكاكولا السعودية لتعبئة المرطبات، وهي مشروع مشترك تقوده مجموعة العليان، وتستثمر الشركة في تنمية المواهب المحلية وتعزيز الابتكار ودعم الاستدامة. ومن خلال البرامج المخصصة مثل برنامج "طموحي" لتمكين المرأة ومشاريع إعادة التدوير وحماية موارد المياه، نواصل التزامنا بأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة".