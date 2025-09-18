كوكاكولا تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 بإطلاق عبوة احتفالية خاصة ومحدودة

أعادت كوكاكولا تصميم عبوتها التقليدية احتفالاً باليوم الوطني السعودي 95، حيث مزجت اللونين الأخضر والأبيض اللذان يرمزان إلى المملكة مع شعار كوكاكولا الأحمر الشهير، في إصدار احتفالي خاص ومحدود.
يأتي هذا التصميم بإصدار محدود من كوكاكولا احتفالاً باليوم الوطني السعودي، ليجسد شعار هذا العام "عزّنا بطبعنا" ويعبر عن تقدير تراث المملكة وقوتها ورحلتها الطموحة نحو تحقيق رؤية 2030.
وقالت غفران الدهيني، المدير العام لشركة كوكاكولا السعودية، تعليقًا على الإصدار الخاص باليوم الوطني السعودي: "يمثل اليوم الوطني السعودي فخر الوطن ومسيرته نحو التقدم. ويعكس شعار هذا العام "عزّنا بطبعنا" رؤية تتناغم مع التزام كوكاكولا بمواصلة النمو مع المملكة. وتُعد العبوة التي نقدمها بإصدار محدود رمزاً لقيمنا المشتركة وتطلعاتنا لمستقبل مزدهر. وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاماً، تنتج كوكاكولا منتجاتها بفخر في المملكة من خلال شركة كوكاكولا السعودية لتعبئة المرطبات، وهي مشروع مشترك تقوده مجموعة العليان، وتستثمر الشركة في تنمية المواهب المحلية وتعزيز الابتكار ودعم الاستدامة. ومن خلال البرامج المخصصة مثل برنامج "طموحي" لتمكين المرأة ومشاريع إعادة التدوير وحماية موارد المياه، نواصل التزامنا بأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة".
توفر كوكاكولا منتجاتها في المملكة العربية السعودية على مدد أكثر من 30 عاماً. تُنتج جميع منتجات كوكاكولا محلياً عبر شركة كوكاكولا السعودية للتعبئة، وهي مشروع مشترك بقيادة مجموعة العليان، حيث تتم عمليات الإنتاج في منشأتها المتطورة بمدينة الرياض.
ومن جهته، قال مايانك أرورا، المدير العام لشركة كوكاكولا السعودية لتعبئة المرطبات (CCBCSA): “نفخر بانتاج منتجات كوكاكولا في المملكة في منشآتنا بالمملكة، وهذه العبوة الخاصة ليست استثناءً. يمثّل هذا الإصدار شراكتنا مع شعب المملكة وحضورنا فيها، يعد تصميمنا المحلي طريقتنا لتخليد هذه المناسبة وتكريم روح المملكة والاحتفال بها".
وتتوفر علبة كوكاكولا بإصدارها الخاص باليوم الوطني السعودي في منافذ البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المملكة لفترة محدودة.