مبتعث من جامعة جازان يفوز بجائزة "أفضل أداء تدريسي" في جامعة موناش الأسترالية

فاز المبتعث من جامعة جازان عضو هيئة التدريس بالكلية التطبيقية سامي هرملي، بجائزة "Purple Letter" التي تمنحها جامعة موناش الأسترالية تقديرًا للتميز في الأداء التدريسي، وذلك من عميد كلية الأعمال والاقتصاد بالجامعة.