مبتعث من جامعة جازان يفوز بجائزة "أفضل أداء تدريسي" في جامعة موناش الأسترالية

فاز المبتعث من جامعة جازان عضو هيئة التدريس بالكلية التطبيقية سامي هرملي، بجائزة "Purple Letter" التي تمنحها جامعة موناش الأسترالية تقديرًا للتميز في الأداء التدريسي، وذلك من عميد كلية الأعمال والاقتصاد بالجامعة.
وجاء حصول هرملي على هذه الجائزة نظير مشاركته ضمن الفريق التدريسي الذي حقق أفضل أداء في تدريس مادة التسويق الدولي (MKF5260) خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، لطلبة مرحلة الماجستير بقسم التسويق.
وتُعد هذه الجائزة من أبرز أوسمة التميز التي تمنحها الجامعة، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تقييم الطلاب للتدريس والوحدات (SETU)، بما يعكس جودة الأداء الأكاديمي وحرص الجامعة على تعزيز بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتفوق.