مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض إصداراتها الجديدة العربية والمترجمة في معرض الرياض للكتاب

ومن أبرز الكتب المترجمة حديثًا التي تعرضها المكتبة: (التمثيل الضوئي والتنفس وتغير المناخ) من تحرير: كاتي بيكلين، وجوي ك. وارد، وجوي أ. واي، من ترجمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العطر، والدكتور إسلام محمد عبدالسلام و( ثقافة القهوة: التجارب المحلية، الروابط العالمية) من تأليف كاثرين .إم. تاكر، وترجمة الدكتورة ليلى بنت عبدالرحمن العكرش و(سعادة الإنسانِ مع الخيلِ) من تأليف: إلمار شنتسر وترجمة عبدالله مجير العمري و(سقوط البرية) من تأليف بن إيه مينتير، وترجمة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر العقيلي، و(كأس الشوكران) من تأليف بيتاني هيوز، ومن ترجمة الدكتور محمد بدوي، و(شمال نجد: يوميات رحلة استكشافية على ظهور الإبل) من ترجمة عطية بن كريم الظفيري و(سعادة الإنسان مع الخيل .. سعادة ثنائية) من ترجمة عبدالله بن مجير العمري، الحكايات الشعبية في المملكة العربية السعودية (عربي إنجليزي) من ترجمة الدكتورة هند بنت تركي السديري وغيرها من الكتب.