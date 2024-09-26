مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض إصداراتها الجديدة العربية والمترجمة في معرض الرياض للكتاب

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض, في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة ما بين 26 سبتمبر - 5 أكتوبر 2024م بجامعة الملك سعود، تحت شعار "الرياض تقرأ" بعدة أجنحة تعرض فيها إصداراتها وخدماتها ومشاريعها الثقافية المتعددة، إضافة إلى جناح خاص بأعمال "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتبادل الثقافي بين المملكة والصين".
ويفعّل جناح المكتبة عام الإبل 2024 بمعرض لمجموعة من صور الإبل التراثية ضمن مقتنيات المكتبة من التراث العربي، وتقدم تجربة المعارض الافتراضية، حيث تأخذ المكتبة الزوار في جولة لمعارضها الفنية والتاريخية مثل معرض: الخط العربي والمسكوكات العربية والإسلامية النادرة.
وتشارك المكتبة بجناح مستقل لمكتبات الأطفال يتيح للأطفال الاطلاع على إصدارات المكتبة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من قصص وأنشطة القراءة والأنشطة التفاعلية.
وتعرض المكتبة مجموعة من أبرز إصداراتها الجديدة من الكتب العلمية والفنية والأدبية والثقافية، وتتضمن كتبًا باللغة العربية، وكتبًا مترجمة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها من الكتب الصادرة ما بين عامي 2023 - 2024، ومن أبرز الكتب التي تعرضها المكتبة هذا العام : (تجاربهم في القراءة- الإصدار الثاني)، و(الكمأة في التاريخ والطب والأدب) و(القهوة السعودية) و(صناعة السدو بين الماضي والحاضر)، فضلًا على كتبها الصادرة من قبل عن تاريخ المملكة والملك عبدالعزيز والفروسية ونخيل التمر وكتب الرحلات إلى المملكة، ومذكرات الأميرة أليس.
ومن أبرز الكتب المترجمة حديثًا التي تعرضها المكتبة: (التمثيل الضوئي والتنفس وتغير المناخ) من تحرير: كاتي بيكلين، وجوي ك. وارد، وجوي أ. واي، من ترجمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العطر، والدكتور إسلام محمد عبدالسلام و( ثقافة القهوة: التجارب المحلية، الروابط العالمية) من تأليف كاثرين .إم. تاكر، وترجمة الدكتورة ليلى بنت عبدالرحمن العكرش و(سعادة الإنسانِ مع الخيلِ) من تأليف: إلمار شنتسر وترجمة عبدالله مجير العمري و(سقوط البرية) من تأليف بن إيه مينتير، وترجمة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر العقيلي، و(كأس الشوكران) من تأليف بيتاني هيوز، ومن ترجمة الدكتور محمد بدوي، و(شمال نجد: يوميات رحلة استكشافية على ظهور الإبل) من ترجمة عطية بن كريم الظفيري و(سعادة الإنسان مع الخيل .. سعادة ثنائية) من ترجمة عبدالله بن مجير العمري، الحكايات الشعبية في المملكة العربية السعودية (عربي إنجليزي) من ترجمة الدكتورة هند بنت تركي السديري وغيرها من الكتب.
وتؤكد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خلال مشاركاتها المتعددة بمعارض الكتب المحلية والدولية على تنوع مصادر الثقافة بمختلف عناصرها، حيث تعمل منذ انطلاقة برنامجها للنشر العلمي على تعدد الإصدارات وتميزها لتغطي المجالات الأدبية والتاريخية والتراثية والدينية والفنية والإبداعية، وقد حظيت هذه المجالات بكتب عربية مؤلفة خصيصًا بتوجيهات من المكتبة أو بكتب عربية حظيت بقراءات محكمة أو بكتب مترجمة عن اللغات العالمية.