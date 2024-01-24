اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية "تخطيط".. و"المغلوث" يطلع على مختلف المسارات

واختتم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمه لمتدربي الجهات الحكومية، وشارك فيه 50 متخصصًا إعلاميًا من 30 جهة على مدى 3 أيام، وذلك في إطار مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية، ورفع جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الإعلامية والوصول بها إلى مستوى الاحترافية، كي تقوم بدورها وتؤدي رسالتها في دعم المشروعات الوطنية التحولية إعلاميًا.