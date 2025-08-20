تعليم الطائف يفتح أبوابه للاستثمار في "مواسم الطائف 2025" ويعرض أصوله التعليمية للمستثمرين

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن مشاركة التعليم في مواسم الطائف تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للإدارة، وحرصها على المساهمة في تقديم برامج تعليمية وتوعوية تخدم الطلاب وأسرهم، وتُعزز من الحراك الثقافي والتنموي بالمحافظة.