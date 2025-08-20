تعليم الطائف يفتح أبوابه للاستثمار في "مواسم الطائف 2025" ويعرض أصوله التعليمية للمستثمرين

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الاستثمار والشراكات، في فعاليات مواسم الطائف 2025 بمدينة الهدا، حيث قدّمت مشاركة مميزة تمثّلت في استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع التعليمي، ضمن رؤية تهدف إلى استدامة الموارد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وجاءت المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى دعم مكانة الطائف كوجهة سياحية واستثمارية، وتمكين البيئة التعليمية من خلال استثمار الأصول التعليمية، مثل الأراضي والمباني والصالات الرياضية والمسارح، بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وشهد جناح تعليم الطائف تقديم بيانات تفصيلية حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات التسهيل والتواصل مع القطاع الخاص، بهدف بناء شراكات مدروسة قائمة على تحليل جدوى الاستثمار وتسويقه، واستقطاب المستثمرين.
كما عرض الجناح مبادرة “استثمر في أصولنا”، التي تُتيح استثمار الأراضي والمباني التعليمية كليًا أو جزئيًا، مع الكشف عن التوجه المستقبلي لتوسيع الشراكات من خلال التعاون مع بيوت الخبرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول التعليمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
ودعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الأهالي والزوار إلى زيارة جناحها في مقر الفعاليات بالهدا، للاطلاع على ما يُقدّمه من أنشطة وبرامج وخدمات تعليمية واستثمارية متنوعة، خلال أيام مواسم الطائف 2025، بمشاركة الإدارات والأقسام المختلفة.
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن مشاركة التعليم في مواسم الطائف تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للإدارة، وحرصها على المساهمة في تقديم برامج تعليمية وتوعوية تخدم الطلاب وأسرهم، وتُعزز من الحراك الثقافي والتنموي بالمحافظة.
وأضاف الغامدي أن الجناح التعليمي يُوفّر حزمة من الخدمات والأنشطة التي تهم أولياء الأمور والطلبة والزوار، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين التعليم، والاستثمار، والمجتمع المحلي.