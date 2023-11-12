محليات

أكثر من 340 ألف طالب بالمدينة المنورة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول

وفق خطة إشرافية تنفذها مكاتب التعليم بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي
أكثر من 340 ألف طالب بالمدينة المنورة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول

يؤدي أكثر من 340 ألف طالب وطالبة اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أن فترة الاختبارات يصاحبها خطة إشرافية متكاملة تنفذها مكاتب التعليم بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات المعنية لمتابعة المدارس أيام الاختبارات، إضافة إلى تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات، كما تشمل الخطة إحاطة جميع مكاتب التعليم والمدارس بأنظمة ولوائح الاختبارات المحدّثة والتدريب عليها، وتشكيل اللجان لمتابعة سير الاختبارات.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org