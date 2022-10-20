مزاد الإبل بتربة حائل يشهد أولى الأمسيات الشعرية والإنشادية لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

شهد مسرح فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في تربة حائل، مساء أمس، أولى الأمسيات الشعرية والإنشادية، وسط حضور جماهيري غفير من محبّي الشعر والأدب والثقافة والإنشاد، قدمها الإعلامي محمد عثمان.
وافتتح الشاعران "فرحان قيران" و"عقاب الربع" أولى الأمسيات الشعرية بعدد من القصائد الوطنية والوجدانية والاجتماعية، ومنها قصائد وطنية موجهة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأبدى الشاعر فرحان قيران سعادته بالمشاركة في أمسيات المهرجان، معتبرًا أنها مشاركة وطنية يتشرف ويعتز بها، مقدمًا شكره لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على إتاحة الفرصة له بالمشاركة.
واعتبر الشاعر عقاب الربع مشاركته تكريمًا له ولزملائه الشعراء.
وافتتح المنشد عبدالعزيز العليوي الأمسيات الإنشادية بعدد من القصائد الوطنية والاجتماعية التي شدا بها من على مسرح الفعاليات؛ حيث تفاعل معها الجمهور، وأكد العليوي أن الأمسيات الشعرية والإنشادية في المهرجان وقفة عزّ وفخر لكل شاعر ومنشد، مثنيًا على دور هيئة تطوير محمية الإمام تركي في تنظيم الأمسيات الشعرية التي تعتبر تكريمًا للشعار والمنشدين.
وتستمر الأمسيات الشعرية والإنشادية على مسرح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في منطقة حائل؛ حيث سيكون زوار وضيوف المهرجان على موعد مساء اليوم الخميس مع ثاني أمسيات المهرجان التي يحييها الشاعر خلف المشعان، والشاعر عيادة الجهيلي، وبمشاركة المنشد صالح الزهيري، ويدير الأمسية المذيع محمد العثمان، ويتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.