مزاد الإبل بتربة حائل يشهد أولى الأمسيات الشعرية والإنشادية لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وافتتح المنشد عبدالعزيز العليوي الأمسيات الإنشادية بعدد من القصائد الوطنية والاجتماعية التي شدا بها من على مسرح الفعاليات؛ حيث تفاعل معها الجمهور، وأكد العليوي أن الأمسيات الشعرية والإنشادية في المهرجان وقفة عزّ وفخر لكل شاعر ومنشد، مثنيًا على دور هيئة تطوير محمية الإمام تركي في تنظيم الأمسيات الشعرية التي تعتبر تكريمًا للشعار والمنشدين.