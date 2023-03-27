مستشفى دله نمار يوفر رعاية صحية متكاملة لمرضى الأنف والأذن والحنجرة

يُعد مستشفى دله-نمار بمدينة الرياض أحد أبرز مستشفيات دله للخدمات الصحية، حيث يضع المستشفى احتياجات مرضاه بمختلف شرائحهم في مقدمة أولوياته، نسبة إلى أنه يعمل على نهج يركز على المريض، مع الالتزام بتقديم الخدمات الطبية بطريقة فعالة، تلبي تطلعات المريض والمجتمع بصورة عامة.
ويتميز مستشفى دله-نمار بضمه لنخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف مجالات الطب، والتي تحرص على تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن عيادات وأقسام المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ذات التقنية العالية، بما يوفر الرعاية الطبية المتكاملة لكل المرضى.
ويقدم المستشفى خدماته الطبية بجودة متكاملة وفق مهنية واحترافية تتسم بالعمل الجماعي التي تتحمل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفق المعايير المتطورة.
وفيما يتعلق بعيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دله-نمار، فإن العيادة توفر العلاجات اللازمة للحبال الصوتية والتهابات الجيوب الأنفية بالمنظار، وكذلك ارتشاح التهابات الأذن الوسطى وحالات التهاب اللوزتين، بالإضافة إلى علاج التهابات الأذن المزمنة، كما تقوم العيادة بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمختلف الحالات الحادة والمزمنة، وذلك للمرضى من جميع الأعمار.
وتقدّم العيادة أيضًا التشخيصات والعلاجات اللازمة للأمراض المعدية والعيوب الخلقية والاعتلالات والسرطان والإصابة، بالإضافة إلى اضطرابات الحساسية، كحساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والتي تعتبر أحد أكثر الأمراض انتشارًا وشيوعًا في المملكة.
فضلًا عن ذلك، تعمل العيادة على قياس السمع، وتحديد درجة فقدان السمع، لدى كل المرضى بمختلف الأعمار، ويتم من خلال ذلك تقدير حساسية السمع وفحص السمع، وكذلك فحص طبلة الأذن والكشف عن أمراض الأذن الوسطى، وتشخيصها ووضع العلاج اللازم لكل هذه الحالات.
وعن مزيد من الخدمات التي تقدمها العيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دله-نمار، تحدث دكتور أحمد شحاته صالح استشاري أنف وأذن وحنجرة قائلًا: تقدم العيادة حزمة من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في مجال الأنف والأذن والحنجرة، حيث نحرص على أن تغطي جميع شرائح المجتمع، مع تطبيق جميع معايير السلامة الصحية، وأكد أن جميع الكوادر العاملة في العيادة تعمل بروح الجماعة الواحدة، حرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة، حيث نركز على المريض أولًا وقبل كل شيء.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية تشمل ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا، في كل أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير، و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، وذلك سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.