مستشفى دله نمار يوفر رعاية صحية متكاملة لمرضى الأنف والأذن والحنجرة

وعن مزيد من الخدمات التي تقدمها العيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دله-نمار، تحدث دكتور أحمد شحاته صالح استشاري أنف وأذن وحنجرة قائلًا: تقدم العيادة حزمة من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في مجال الأنف والأذن والحنجرة، حيث نحرص على أن تغطي جميع شرائح المجتمع، مع تطبيق جميع معايير السلامة الصحية، وأكد أن جميع الكوادر العاملة في العيادة تعمل بروح الجماعة الواحدة، حرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة، حيث نركز على المريض أولًا وقبل كل شيء.