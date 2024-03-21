48 ساعة قد تُصحَب برعد وبرق وبرد.. فرص الأمطار الرعدية ترتفع في العاصمة

ووفقًا لموقع "طقس العرب"، تستمر فرص الأمطار الرعدية يوم غد الجمعة في العاصمة الرياض، نتيجة لوجود حوض علوي بارد نسبيًّا شمال المملكة، يساهم في استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة؛ حيث إن هذه الأمطار متوقعة على فترات وقد تُصحَب بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا.