مدير الأمن العام: ضبطنا 4345 متسولاً في الحرم المكي.. ولن نسمح بالظواهر السلبية بكل أشكالها

أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، ضَبط 4345 متسولاً في الحرم المكي، مؤكدًا: "ولن نسمح بالظواهر السلبية بأشكالها كافة في المسجد الحرام أو مكة المكرمة بشكل عام". لافتًا إلى أن رجال الأمن حاضرون في كل مكان، وقادرون على كبح الظواهر السلبية، ومنع انتشارها.
وأوضح مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، عبر قناة الإخبارية، أن "رسالتنا لشركات العمرة ومَن ينوي أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر باختيار الوقت المناسب لتأدية نسكهم بكل يسر وسهولة".
وفي ختام تصريحه وجَّه مدير الأمن العام رسالة لضيوف الرحمن: "أنتم عون لنا في تقديم خدماتنا لكم على أكمل وجه، ولمسنا خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان انضباطية عالية من قاصدي المسجد الحرام، وتقبُّل توجيهات رجال الأمن، وهم وُضعوا لخدمتهم".