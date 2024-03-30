مدير الأمن العام: ضبطنا 4345 متسولاً في الحرم المكي.. ولن نسمح بالظواهر السلبية بكل أشكالها

أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، ضَبط 4345 متسولاً في الحرم المكي، مؤكدًا: "ولن نسمح بالظواهر السلبية بأشكالها كافة في المسجد الحرام أو مكة المكرمة بشكل عام". لافتًا إلى أن رجال الأمن حاضرون في كل مكان، وقادرون على كبح الظواهر السلبية، ومنع انتشارها.