سفير قطر بالمملكة يهنئ القيادة بيوم التأسيس ويؤكد أنه رمز للعمق الحضاري للسعودية

هنأ سفير دولة قطر لدى المملكة، بندر بن محمد العطية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب المملكة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يرمز إلى العمق الحضاري والثقافي للمملكة، مؤكداً على علاقة الأخوة والثقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال: "دولة قطر تشارك في هذه الأيام مع أشقائها في المملكة العربية السعودية، وللعام الثالث على التوالي، مشاعر الفخر والاعتزاز بحلول هذه الذكرى العزيزة والغالية على نفوسنا، التي تذكرنا بما بذله من شاركوا في بناء المملكة وأسهموا في مسيرة ازدهارها".
وأضاف: دولة قطر تستذكر في هذه المناسبة مساعي الإمام محمد بن سعود على مدى ثلاثة قرون في إرساء دعائم المملكة وبناء أسسها المتينة، وجهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في توحيد الدولة وتثبيت أركانها، وصولاً إلى عهد النهضة الزاخر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وأردف: يحق لأبناء المملكة في هذه الذكرى السعيدة الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات، والمملكة أصبحت اليوم بفضل عزيمة قيادتها الحكيمة والتفاف شعبها الوفي المعطاء نموذجاً بارزاً للنجاح في جميع المجالات.
وأشار سفير دولة قطر لدى المملكة إلى علاقة الأخوة والمودة والثقة والتعاون بين الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر، وأخيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن التي أسست لعلاقات متينة بين البلدين الشقيقين، يحرص حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايتها وتطويرها.
وأكد أن ما تشهده العلاقات القطرية السعودية اليوم، من تطور غير مسبوق هو نتاج عزم وإصرار قيادتي البلدين على ترسيخ علاقات وطيدة قائمة على الاحترام والثقة والتضامن والتعاضد، بما يعبر عن ارتباط الشعبين بوشائج الأخوة وصلات القربى، وما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، لا سيما وأن البلدين يتشاركان في العديد من القواسم والطموحات المشتركة، ومن أهمها رؤية قطر 2030، ورؤية المملكة 2030.
وتمنى سفير دولة قطر لدى المملكة، في ختام تصريحه للشعب السعودي دوام النجاح والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على المملكة قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرفاه.