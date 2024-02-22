سفير قطر بالمملكة يهنئ القيادة بيوم التأسيس ويؤكد أنه رمز للعمق الحضاري للسعودية

وأكد أن ما تشهده العلاقات القطرية السعودية اليوم، من تطور غير مسبوق هو نتاج عزم وإصرار قيادتي البلدين على ترسيخ علاقات وطيدة قائمة على الاحترام والثقة والتضامن والتعاضد، بما يعبر عن ارتباط الشعبين بوشائج الأخوة وصلات القربى، وما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، لا سيما وأن البلدين يتشاركان في العديد من القواسم والطموحات المشتركة، ومن أهمها رؤية قطر 2030، ورؤية المملكة 2030.