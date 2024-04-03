ميتسوبيشي L200 تحصل على جائزة أجمل تصميم مركبة لعام 2024

في تأكيد جديد على تميّز وروعة تصاميم سيارات ميتسوبيشي، منحت جائزة iF DESIGN AWARD سيارة ميتسوبيشي L200 جائزة أفضل تصميم مركبة لعام 2024 بناءً على تصويت لجنة تحكيم مكونة من 132 خبير تصميم دولياً وفق خمسة معايير – الفكرة، الشكل، الوظيفة، التميّز، والتأثير، بعد منافسة مع عدد من مركبات شركات سيارات أخرى.
حيث تم تصميم سيارة L200 استناداً إلى مفهوم التصميم "BEAST MODE"، الذي يعكس المتانة والقوة المتوقعة من شاحنة صغيرة، حيث تم تحسين التصميم الأمامي للشاحنة من خلال شكل قوي مع شبكة ورفارف قوية ثلاثية الأبعاد، ويستمر سطح الجسم الصلب على طول الجانب إلى الخلف مع ضمان وجود مساحة حوض كبير للأمتعة، وفي الداخل، تسمح لوحة العدادات الأفقية للسائق برؤية التغييرات في وضع السيارة أثناء القيادة بسهولة، وتم تصميم عجلة القيادة مع التركيز على راحة الإمساك والمتانة.
وتعد جائزة iF DESIGN AWARD واحدة من جوائز التصميم المرموقة في العالم والتي تنظمها iF International Forum Design GmbH ومقرها هانوفر في ألمانيا، ويمتد حضورها لأكثر من 70 عاماً.
وبهذه المناسبة أكد الأستاذ ماجد فهمي مدير التسويق في شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي في المملكة بأن جائزة iF DESIGN AWARD صادقت على تألق سيارة L200 التي حققت حضوراً مميزاً في الأسواق العالمية والسوق السعودي، ونجحت في خطف الأنظار بروعة تصاميمها وقوة أدائها، وتابع قائلاً: معروف عن سيارات ميتسوبيشي قوة أدائها التي لا تضاهى واهتمامها الكبير بتطوير تصاميمها لتكون دائماً مواكبةً لروح العصر ومبتكرة في هذا المجال مما منحها مكانة مرموقة في قطاع صناعة السيارات حول العالم، وعلى نفس النهج سارت سيارة L200 التي تمزج بين القوة والجمال وتعدد أغراض الاستخدام مما جعلها خياراً مثالياً أمام جميع من يبحث عن سيارة في هذه الفئة، وما حصولها على جائزة تميّز التصميم منIF DESIGN AWARD إلا شهادة إضافية تضاف إلى رصيدها الذي يؤكده العملاء بالإقبال الكبير على اقتنائها.