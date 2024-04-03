ميتسوبيشي L200 تحصل على جائزة أجمل تصميم مركبة لعام 2024

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ ماجد فهمي مدير التسويق في شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي في المملكة بأن جائزة iF DESIGN AWARD صادقت على تألق سيارة L200 التي حققت حضوراً مميزاً في الأسواق العالمية والسوق السعودي، ونجحت في خطف الأنظار بروعة تصاميمها وقوة أدائها، وتابع قائلاً: معروف عن سيارات ميتسوبيشي قوة أدائها التي لا تضاهى واهتمامها الكبير بتطوير تصاميمها لتكون دائماً مواكبةً لروح العصر ومبتكرة في هذا المجال مما منحها مكانة مرموقة في قطاع صناعة السيارات حول العالم، وعلى نفس النهج سارت سيارة L200 التي تمزج بين القوة والجمال وتعدد أغراض الاستخدام مما جعلها خياراً مثالياً أمام جميع من يبحث عن سيارة في هذه الفئة، وما حصولها على جائزة تميّز التصميم منIF DESIGN AWARD إلا شهادة إضافية تضاف إلى رصيدها الذي يؤكده العملاء بالإقبال الكبير على اقتنائها.