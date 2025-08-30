المرور السعودي يوجّه السائقين لاتباع تدابير وقائية على الطرق المنحدرة

وشددت التعليمات كذلك على أهمية استخدام الغيار الثقيل عند النزول منحدرات حادة، والتوقف في أماكن آمنة عند هطول الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بالمسار المحدد والابتعاد عن المنعطفات الخطرة.