نمو أعداد الركاب بالرحلات الجوية في "الشمالية" بمعدل 19.1%

ولفت إلى أن أعداد الركاب في مطار عرعر بلغ حوالي 319.6 ألف راكب، ومطار طريف حوالي 97.2 ألف راكب، ومطار رفحاء 81.5 ألف راكب، كما بلغت أعداد الرحلات الجوية خلال عام 2022 م (4367) رحلة، وفي عام 2023م (4889) بمعدل نمو نحو 12%.